Pagelle Torino Juventus Under 16 | riscatto Pamé Ghiotto in versione assistman Deniz entra bene -VOTI

Nel match degli ottavi di finale del campionato Under 16 202526 tra Torino e Juventus, sono stati assegnati i voti ai giovani protagonisti. Tra le prestazioni, si segnala il riscatto di Pamé e la buona prova di Ghiotto, che si è distinto come assistman. Deniz è entrato in campo con personalità, contribuendo alla partita. Ecco i giudizi sui principali giocatori della sfida.

di Fabio Zaccaria Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata degli ottavi di finale del campionato 202526. (inviato a Torino) – Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato. Repaci 6 – Non viene particolarmente impegnato dalla squadra di casa, quando c’è da sporcarsi i guantoni non manca all’appuntamento: puntuale e preciso. Mazzotta 6,5 – Alterna buone cose dalla metacampo offensiva in su soprattutto nella ripresa, ad altre meno incredibili se viene attaccato e deve limitare le azioni avversarie.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Torino Juventus Under 16: riscatto Pamé, Ghiotto in versione assistman, Deniz entra bene -VOTI Notizie correlate Pagelle Juventus Carrarese Under 16: Pamé torna da re, Vidzivashets onnipresente, Deniz è arte -VOTIdi Fabio ZaccariaPagelle Juventus Carrarese Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata del campionato... Pagelle Torino Juventus Under 16: Salvai da grande ex, Ghiotto e Deniz decisivi di testaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Bologna spento e demotivato: a Torino, la Juve vince 2-0 | Cronaca e pagelle; Milan-Juventus 0-0, le pagelle della partita di Serie A; Juventus-Bologna 2-0, le pagelle: David si rilancia, super McKennie, male Castro; Le pagelle di Juventus-Bologna: David risorge ancora una volta, Castro fuori dal gioco. torino juventus under 16Torino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com 🇮🇹 Uno dei derby della Mole più emozionanti di sempre, con un'epica rimonta del Torino. ️ Cronaca e pagelle della partita di ritorno contro la Juventus, stagione 1982/1983. #fctorino #juventus #SerieA #calcioitaliano #Platini #dossena #zoff - facebook.com facebook