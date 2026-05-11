Pagaci e ti faremo conoscere la ragazza che ti piace | condannati due muratori genovesi

Due muratori di 40 e 44 anni sono stati condannati dal tribunale di Genova a 2 anni e 4 mesi di reclusione per tentata estorsione. Secondo il procedimento giudiziario, avrebbero promesso a un uomo di 46 anni di farlo conoscere la ragazza che gli piace in cambio di denaro. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nella città ligure, dove i due uomini si sarebbero rivolti a una persona considerata fragile, proponendo un accordo che non si è poi concretizzato.

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