Pagaci e ti faremo conoscere la ragazza che ti piace | condannati due muratori genovesi

Da genovatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due muratori di 40 e 44 anni sono stati condannati dal tribunale di Genova a 2 anni e 4 mesi di reclusione per tentata estorsione. Secondo il procedimento giudiziario, avrebbero promesso a un uomo di 46 anni di farlo conoscere la ragazza che gli piace in cambio di denaro. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nella città ligure, dove i due uomini si sarebbero rivolti a una persona considerata fragile, proponendo un accordo che non si è poi concretizzato.

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“Se ci paghi ti faremo conoscere la ragazza che ti piace”. Con questa promessa due muratori genovesi di 40 e 44 anni avrebbero tentato di spillare denaro a un conoscente di 46 anni, soggetto fragile, finendo oggi condannati dal tribunale di Genova a 2 anni e 4 mesi per tentata estorsione.Secondo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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