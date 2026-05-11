Padru | 50mila euro per la scuola tra sicurezza e risparmio energetico

A Padru sono stati stanziati 50mila euro destinati alla scuola di Corso, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica dell’edificio. I fondi sono stati garantiti da un finanziamento regionale destinato ai territori sardi, finalizzato a interventi di miglioramento delle strutture pubbliche. Questi fondi permetteranno di realizzare interventi concreti, anche se i dettagli specifici sui lavori ancora non sono stati comunicati.

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