Padru | 50mila euro per la scuola tra sicurezza e risparmio energetico
A Padru sono stati stanziati 50mila euro destinati alla scuola di Corso, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica dell’edificio. I fondi sono stati garantiti da un finanziamento regionale destinato ai territori sardi, finalizzato a interventi di miglioramento delle strutture pubbliche. Questi fondi permetteranno di realizzare interventi concreti, anche se i dettagli specifici sui lavori ancora non sono stati comunicati.
? Punti chiave Come cambierà concretamente l'istituto di Corso con questi nuovi fondi?. Chi ha garantito l'arrivo di queste risorse per i territori sardi?. Quali altri comuni sardi riceveranno fondi per strade e immobili?. Perché i risparmi energetici scolastici aiuteranno le famiglie del borgo?.? In Breve Ploaghe riceverà 500mila euro per la manutenzione stradale nel centro abitato.. Nuoro otterrà 5 milioni tra manutenzione straordinaria e gestione della viabilità.. Villamassargia riceverà un milione di euro per ristrutturare immobili comunali.. Dario Giagoni annuncia i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.. A Padru arrivano 50mila euro per la scuola di Corso, una cifra destinata alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico dell’istituto scolastico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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