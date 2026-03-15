Trova mille lire depositate negli anni ’60 ora valgono 50mila euro | la scoperta shock di un 72enne in un vecchio libretto di risparmio

Un uomo di 72 anni ha scoperto in un baule dimenticato un vecchio libretto di risparmio aperto nel 1963 dai suoi genitori, contenente un deposito di mille lire. Dopo 63 anni, le stesse mille lire sono ora valutate circa 50 mila euro. La scoperta è avvenuta durante una sistemazione di vecchi oggetti di famiglia.

Dopo 63 anni, un uomo ha ritrovato in un baule dimenticato un libretto di risparmio aperto dai genitori nel lontano 1963 con un deposito iniziale di appena mille lire. Cifra che allora rappresentava un piccolo tesoro e che oggi, invece, potrebbe valere oltre 50mila euro, tra interessi maturati nel tempo e rivalutazioni. E così l’uomo si è trovato di fronte a un possibile patrimonio inatteso. La storia di Umberto. Protagonista della storia è Umberto Libassi, un anziano di 72 anni, attore teatrale originario dell’Alta Valsassina. Quando il libretto fu aperto, nel 1963, Umberto aveva solo nove anni. I genitori, anche loro attori di teatro, lo avevano intestato a lui presso la Cassa di Risparmio di Trieste, versando mille lire. 🔗 Leggi su Open.online

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Ho tolto il camino a legna e l'ho sostituito con uno a pellet, qualcuno bravo con la ia può darmi un idea di come posso risistemare questa parete Si trova sotto ad un soppalco. Grazie mille!!!! facebook