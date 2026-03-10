Margno ritrova un libretto di risparmio del 1963 con mille lire | Valgono 50mila euro avvio la pratica per il rimborso

A Margno, un residente ha ritrovato un libretto di risparmio del 1963 con mille lire depositate il 25 ottobre di quell’anno presso la Cassa di risparmio di Trieste. Secondo le stime, il valore attuale di quel deposito potrebbe arrivare a circa 50 mila euro. La persona ha deciso di avviare la pratica per il rimborso del capitale.

Margno (Lecco), 10 marzo 2026 – Mille lire, depositate il 25 ottobre 1963 su un libretto al portatore della Cassa di risparmio di Trieste. Ora quelle mille lire varrebbero 50mila euro. A ritrovare il libretto perduto è stato Umberto Libassi, un attore di teatro di 72 anni originario di Margno. Era nascosto in un baule da attori, ereditato dai genitori e custodito in un deposito. Dentro c'erano testi teatrali, documenti, fogli privati, scartoffie di ogni sorta e, lì, in fondo, in mezzo a tutte quelle carte, il libretto di deposito a risparmio nominativo numero 5249 della Cassa di risparmio di Trieste dell'agenzia n. 9 di via Montorisino 3. La scoperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

