Servizi prorogato il Punto Digitale Facile | in un anno oltre 2.000 cittadini assistiti

Il Punto Digitale Facile continuerà a offrire supporto ai cittadini anche nel 2026, dopo aver assistito oltre 2.000 persone in un anno. La struttura, dedicata a facilitare l’accesso ai servizi digitali, sarà aperta anche nei prossimi mesi con orari e modalità ancora da definire. La proroga è stata annunciata dall’amministrazione comunale, che punta a mantenere il servizio attivo per favorire l’inclusione digitale della popolazione.

Pisa, 28 aprile 2026 – Il Punto Digitale Facile prosegue la propria missione anche nel 2026. La Regione Toscana ha infatti confermato la proroga del servizio fino al 30 giugno 2026, riconoscendo il lavoro svolto da ANCoS Pisa - Comitato Provinciale APS, associazione di promozione sociale di Confartigianato Imprese Pisa, che gestisce gli sportelli sul territorio provinciale. I numeri confermano l’importanza crescente del servizio: nel corso del 2025 sono stati 2.035 i cittadini pisani che si sono rivolti allo sportello di via Carlo Matteucci 36 per ricevere assistenza digitale. Un dato che contribuisce a un totale provinciale di 3.040 persone supportate tra Pisa e Ponsacco.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizi, prorogato il Punto Digitale Facile: in un anno oltre 2.000 cittadini assistiti Notizie correlate Più servizi per tutti: il ’Punto digitale facile’ riparte in XXV AprileUna comunità solida e unita è una comunità che permette ai suoi componenti di poter fruire al meglio di tutti i servizi di cui possono avere bisogno. Punto digitale facile, prosegue l’assistenza ai cittadini in ValdichianaPunto digitale facile: l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese annuncia che gli sportelli attivi proseguono fino al 30 giugno il loro importante... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rinnovato il servizio del Punto Digitale Facile di Pisa; Progetto Bussola Digitale; Servizio di facilitazione digitale a Porto Torres: c’è la proroga. Servizi, prorogato il Punto Digitale Facile: in un anno oltre 2.000 cittadini assistitiSportello rinnovato dalla Regione anche nel 2026: cresce la domanda di assistenza digitale per sanità online, identità digitale e servizi della pubblica amministrazione ... lanazione.it Zona Sociale 4: attivi i punti Digitale Facile e Invecchiamento AttivoSportelli gratuiti di supporto digitale per i cittadini della Media Valle del Tevere, prorogati fino al 30 giugno prossimo ... iltamtam.it >>>Pisa, rinnovato il servizio del Punto Digitale Facile - facebook.com facebook