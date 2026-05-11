Padova invisibile | una mostra fotografica per riscoprire la Padova che non esiste più
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Venerdì 15 maggio 2026, sarà inaugurata all'interno di Porta Ognissanti, quartiere Portello, una grande esposizione dedicata alla memoria storica della città. Esistono città che continuano a vivere anche quando sembrano scomparse. Restano nei racconti degli abitanti, nei volti impressi in una.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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