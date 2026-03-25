In Italia, molti anziani vivono in solitudine, con percentuali che superano di gran lunga la media europea. A Padova si è tenuto un congresso dedicato a questa problematica, organizzato dall’Associazione Italiana di Psicologia. Secondo i dati Eurostat, il 14% degli anziani afferma di non avere nessuno a cui chiedere aiuto, mentre il 12% non ha persone con cui confidarsi.

Questi temi saranno al centro del 26° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP), in programma a Padova dal 26 al 28 marzo presso il Padova Congress in via N. Tommaseo 59, che riunirà oltre 600 specialisti tra geriatri, psichiatri, neurologi e operatori sanitari. Non è solo una questione sanitaria, ma sociale. Sempre più anziani vivono in contesti urbani profondamente trasformati: negozi di prossimità che chiudono, servizi che si spostano verso le periferie, trasporti pubblici poco accessibili, carenza di spazi verdi e aumento dell’inquinamento. In molte città restano anziani che si sentono disimpegnati dalla vita, quasi fantasmi in quartieri che non riconoscono più. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Solitudine degli anziani in Italia: a Padova il congresso AIP accende i riflettori su un’emergenza invisibile

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