MUTAZIONI – Quello che ero oggi non sono più a Limena al mostra fotografica di Lorenzo Bettio

Dal 28 marzo al 12 aprile 2026 l’Oratorio della Beata Vergine del Rosario di Limena (Padova) ospiterà la mostra fotografica “MUTAZIONI – Quello che ero, oggi non sono più” di Lorenzo Bettio. L’esposizione, realizzata con il patrocinio della Regione Veneto e in collaborazione con il Comune di Limena, presenterà una serie di immagini che riflettono sul cambiamento personale e sulla trasformazione.

L’inaugurazione è prevista sabato 28 marzo alle ore 17. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 presso l’Oratorio della Beata Vergine del Rosario, in via Roma 58, Limena (PD). Il 29 marzo dalle 16 una performance con lettura di alcune poesie a cura di Bruna Pavan. Il 12 marzo dalle 16 la chiusura della mostra con un piccolo talk dove l’artista Bettio si racconterà e sarà a disposizione per particolari inediti sulla mostra. La fotografia è spesso intesa come un’arte per fermare il tempo. Ma cosa accade quando è il tempo stesso è intervenire sulla fotografia? MUTAZIONI, la mostra di Lorenzo Bettio, ci pone di fronte a un processo di trasformazione ineluttabile: il divenire iscritto nella materia stessa dell’immagine, una diacronia visiva. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

