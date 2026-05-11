Padel open maschile e femminile da applausi al Ct Palermo | ecco tutti i vincitori

Dal 7 al 10 maggio si è disputata la sesta tappa del circuito open di Padel Head Sicilia 2026 al Ct Palermo, con gare sia maschili che femminili. La competizione si è svolta su due campi e ha visto la partecipazione di numerosi atleti, con un montepremi complessivo di 1.000 euro. I vincitori di entrambe le categorie sono stati premiati al termine delle finali, che hanno attirato l’attenzione degli appassionati presenti.

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