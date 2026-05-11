Padel open maschile e femminile da applausi al Ct Palermo | ecco tutti i vincitori
Dal 7 al 10 maggio si è disputata la sesta tappa del circuito open di Padel Head Sicilia 2026 al Ct Palermo, con gare sia maschili che femminili. La competizione si è svolta su due campi e ha visto la partecipazione di numerosi atleti, con un montepremi complessivo di 1.000 euro. I vincitori di entrambe le categorie sono stati premiati al termine delle finali, che hanno attirato l’attenzione degli appassionati presenti.
La sesta prova del circuito open di Padel Head Sicilia 2026 svolta dal 7 al 10 maggio sui due campi del Ct Palermo e che ha messo in palio un montepremi di 1.500 euro ha regalato grande spettacolo specialmente nelle sfide conclusive. Molti degli attori protagonisti in campo maschile si sono.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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