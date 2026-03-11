Tumori maligni in Italia da Palermo al Ministero | Stabile l' incidenza femminile diminuisce quella maschile
In Italia, i tumori maligni mostrano un andamento stabile nell’incidenza femminile, mentre quella maschile registra una diminuzione. Il professor Walter Mazzucco, docente di Igiene e medicina preventiva all’Università di Palermo, ha riferito di un progetto che collega il Registro tumori di Palermo e provincia con le reti oncologiche regionali. La notizia è stata comunicata anche al Ministero della Salute.
Il professor Walter Mazzucco, professore di Igiene e medicina preventiva di Unipa e responsabile del Programma infradipartimentale “Interoperabilita? tra il Registro tumori di Palermo e provincia e le reti oncologiche regionali” dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Articoli correlati
Olimpiadi Milano-Cortina: bronzo Italia nella staffetta maschile short track. Fontana solo quinta in quella femminileMILANO – Gli azzurri della staffetta 5000 metri dello short track hanno conquistato il bronzo ai Giochi di Milano Cortina, nella quattordicesima...
Leggi anche: L'Università Politecnica all'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni della testa e del collo: pubblicato nuovo studio su "Cancers"
Aggiornamenti e notizie su Tumori maligni
Temi più discussi: Italia, 362mila nuovi casi di tumore nel 2025, migliora la sopravvivenza (ma al Sud meno); Tumori più frequenti in Italia nel 2025: seno, polmone, colon-retto e prostata tra i più diagnosticati; Tumori in Italia: sorveglianza epidemiologica rete italiana registri tumori; Tumori in Italia, casi in aumento ma sopravvivenza migliora.
Tumori maligni, in Italia circa 362.100 nuovi casi nel 2025Al Ministero della Salute sono stati presentati i dati dall’Associazione Italiana dei Registri Tumore (AIRTUM) ... insanitas.it
TUMORI IN ITALIA: 362 MILA NUOVI CASI STIMATI NEL 2025. MIGLIORA LA SOPRAVVIVENZA MA RESTA IL DIVARIO NORD-SUDL'iniziativa ha presentato il quadro epidemiologico aggiornato dell’oncologia nel nostro Paese, alla vigilia dell'esperienza del Covid-19 ... lagone.it