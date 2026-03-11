Tumori maligni in Italia da Palermo al Ministero | Stabile l' incidenza femminile diminuisce quella maschile

In Italia, i tumori maligni mostrano un andamento stabile nell’incidenza femminile, mentre quella maschile registra una diminuzione. Il professor Walter Mazzucco, docente di Igiene e medicina preventiva all’Università di Palermo, ha riferito di un progetto che collega il Registro tumori di Palermo e provincia con le reti oncologiche regionali. La notizia è stata comunicata anche al Ministero della Salute.