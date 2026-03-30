Pablo Trincia giornalista e storyteller il 7 aprile 2026 al Rossetti id Trieste

Il 7 aprile 2026, presso il teatro Rossetti di Trieste, si terrà una rappresentazione dello spettacolo “L’Uomo Sbagliato”, scritto e interpretato da Pablo Trincia. Il giornalista e storyteller, noto per i suoi lavori di inchiesta e narrazione, porterà sul palco un adattamento della sua opera, che ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica. La serata si inserisce in una serie di eventi dedicati al teatro e alla narrazione contemporanea.

Dalla penna al palcoscenico, dalla cronaca alla scena: Pablo Trincia, uno dei più talentuosi narratori del nostro tempo, porta in teatro “ L’Uomo Sbagliato. Un’inchiesta dal vivo ”, un racconto sconvolgente su un caso di malagiustizia che ha distrutto la vita di diverse persone. Al centro dello spettacolo, firmato allo stesso Trincia con Debora Campanella, la storia agghiacciante di Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che, nel 2006, confessa dal carcere ben quattordici omicidi di donne anziane commessi nel sud Italia a metà anni ’90. Una rivelazione che mette in crisi decine di processi già conclusi e sentenze passate in giudicato: per alcuni di quei delitti, infatti, sono state condannate persone innocenti, che da anni si battono per dimostrare la propria estraneità ai fatti. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Pablo Trincia, giornalista e storyteller il 7 aprile 2026 al Rossetti id Trieste Articoli correlati PABLO TRINCIA, giornalista e narratore a Udine e Trieste con “L’Uomo Sbagliato”Dalla penna al palcoscenico, dalla cronaca alla scena: Pablo Trincia, uno dei più talentuosi narratori del nostro tempo, porta in teatro “L’Uomo... "L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo", Pablo Trincia al BrancaccioIl pubblico ha risposto con grande entusiasmo a questo esperimento narrativo che unisce giornalismo d’inchiesta e linguaggio teatrale.