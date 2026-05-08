Ostia abbattute le ultime strutture abusive nell’ex Village Ora si apre la strada alla riapertura
Le ruspe sono intervenute questa mattina sul lungomare Paolo Toscanelli per demolire le ultime strutture abusive nell’area dell’ex Village, un ex stabilimento confiscato alla criminalità organizzata. Questa operazione conclude la fase di smantellamento delle costruzioni illegali che si trovavano all’interno dell’ex stabilimento, considerato un punto di riferimento del litorale di Ostia. Ora si procederà con le attività di ripristino e possibile riapertura della zona.
Le ruspe sono tornate in azione sul lungomare Paolo Toscanelli. È iniziata questa mattina l’ultima fase delle operazioni di demolizione all’interno dell’ex stabilimento Village, struttura simbolo del litorale di Ostia, già confiscata alla criminalità organizzata. L’intervento, partito in una.🔗 Leggi su Romatoday.it
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