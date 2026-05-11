Ostia 500 stagionali rischiano di restare senza Naspi | Stagione balneare al collasso servono aiuti
A Ostia, circa 500 lavoratori stagionali potrebbero perdere l’indennità di disoccupazione, la Naspi, a causa di una fase di transizione che mette a rischio la stagione balneare. Confcommercio ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze sui lavoratori coinvolti, evidenziando la necessità di interventi di sostegno. La situazione si presenta come un possibile ostacolo per l’attività turistica e il settore commerciale della zona.
Una fase di transizione che potrebbe avere pesanti ripercussioni sui lavoratori. Confcommercio lancia l’allarme. La partenza a singhiozzo della stagione balneare sul litorale di Roma sta mettendo a rischio 500 dipendenti stagionali che, durante l’estate, lavorano sugli arenili di Ostia. Un.🔗 Leggi su Romatoday.it
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