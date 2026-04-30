Ostia stagione balneare al via dal 10 maggio | concessioni regolari e stop agli abusi

A Ostia la stagione balneare 2026 partirà il 10 maggio e si concluderà il 30 settembre. Il sindaco di Roma ha firmato un’ordinanza che stabilisce l’apertura ufficiale delle spiagge del litorale, con concessioni che rimangono regolari e un intervento deciso contro eventuali abusi. La decisione riguarda tutte le aree dedicate alle attività balneari lungo la costa, senza indicare modifiche alle modalità di gestione attuali.

Ostia, 3o aprile 2026 – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’ordinanza che dà il via alla stagione balneare 2026 per le spiagge del litorale, che inizierà domenica 10 maggio e durerà fino al 30 settembre. Tuttavia, già dal 1° maggio e fino al 30 ottobre, gli operatori potranno attivare i servizi di assistenza alla balneazione, previa comunicazione all’Amministrazione. Il provvedimento stabilisce regole, orari, divieti e norme generali per il litorale e rafforza il diritto al mare, l’ accessibilità e la sicurezza, introducendo misure per la tutela dell’ambiente e una fruizione ordinata degli arenili. Regole, obblighi e divieti....🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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