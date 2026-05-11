Ossigeno come ' arma' contro i tumori | la svolta arriva da Bologna
Un team di ricercatori dell'Università di Bologna ha creato un dispositivo che può riprodurre in laboratorio i gradienti di ossigeno presenti nei tessuti umani. Questa innovazione potrebbe influenzare gli studi sui tumori e favorire lo sviluppo di nuove terapie. La tecnologia permette di simulare condizioni di ossigenazione variabile, offrendo strumenti utili per approfondire la comprensione delle caratteristiche tumorali.
Un gruppo di ricercatori dell'Università di Bologna ha sviluppato un dispositivo innovativo capace di riprodurre in laboratorio i gradienti di ossigeno tipici dei tessuti umani, aprendo nuove prospettive per la ricerca sui tumori e per lo sviluppo di nuove terapie. Lo studio, pubblicato sulla.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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