Lotta ai tumori all' ospedale di Casalpusterlengo arriva un’arma in più | è l’acceleratore lineare d’avanguardia

Un nuovo acceleratore lineare è stato installato all’ospedale di Casalpusterlengo, migliorando le possibilità di cura per i pazienti. La scelta di questo macchinario avanzato nasce dall’esigenza di offrire trattamenti più efficaci e rapidi contro i tumori. La struttura sanitaria ha deciso di investire in questa tecnologia per ridurre i tempi di attesa e aumentare le terapie disponibili. La presenza di questo strumento rappresenta un passo avanti importante nel reparto di oncologia.

© Ilgiorno.it - Lotta ai tumori, all'ospedale di Casalpusterlengo arriva un’arma in più: è l’acceleratore lineare d’avanguardia

Casalpusterlengo (Lodi), 24 febbraio 2026 – L’ospedale di Casalpusterlengo si appresta a compiere un nuovo, decisivo salto di qualità nella lotta contro i tumori. È stato pubblicato il bando di gara per l’acquisizione del secondo acceleratore lineare, destinato al reparto di Radioterapia dell’ospedale, con installazione prevista entro la fine del 2026. "La Radioterapia locale si posizionerà così ai vertici in Lombardia” sottolineano dall’Asst di Lodi. Questo investimento strategico porterà l’Asst di Lodi a disporre di due, tra i quattro, acceleratori lineari di ultimissima generazione più avanzati presenti in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Lotta ai tumori, alla Maugeri di Pavia un acceleratore lineare di nuova generazioneAll’Irccs Maugeri di Pavia è operativo da poche settimane un innovativo acceleratore lineare di ultima generazione, destinato a migliorare le terapie contro vari tumori. Leggi anche: L'Università Politecnica all'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni della testa e del collo: pubblicato nuovo studio su "Cancers" Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Lotta ai tumori, all'ospedale di Casalpusterlengo arriva un’arma in più: è l’acceleratore lineare d’avanguardia; LILT, 104 anni di storia e uno sguardo al futuro. L’Assemblea nazionale rilancia la guerra ai tumori; Solidarietà per la lotta ai tumori: a Cesena 137 persone si sono fatte 'Una piega per lo Ior'; Dalla medicina all’ambiente: le innovazioni premiate da Seed4Innovation. Viterbo piange la scomparso di Massimo Gemini. Una vita di lotta ai tumori e lotta politicaMedico oncologo ha fatto parte di quel gruppo di giovani che traghettò il Movimento Sociale Italiano al governo della città VITERBO - Con la scomparsa del do ... etrurianews.it Manovra. Aiom: Con Fondo di 500 mln per farmaci innovativi in oncologia cambia lotta ai tumoriIl presidente Carmine Pinto, parlando di un primo passo per il 'Patto contro il cancro', ha dichiarato: Così potremo dare risposte immediate per le cure dei nostri pazienti. Bisogna realizzare un ... quotidianosanita.it Dalla lotta contro il cancro a una nuova speranza per l’Alzheimer Da Israele un nuovo studio rivela che una tecnologia che ha rivoluzionato il trattamento dei tumori del sangue potrebbe aprire una strada innovativa anche contro le malattie neurodege - facebook.com facebook