Meno effetti collaterali e cure più efficaci | la nuova arma del Policlinico contro i tumori ginecologici

Inaugurata la nuova strumentazione presso la Brachiterapia: tecnologie avanzate per trattamenti oncologici sempre più mirati, sicuri e personalizzati La brachiterapia è una tecnica radioterapica altamente specialistica che consente di somministrare radiazioni direttamente all’interno o in prossimità della sede tumorale mediante l’inserimento temporaneo di sorgenti radioattive. Questa modalità permette di concentrare dosi elevate di radiazioni sul tumore riducendo al minimo l’esposizione dei tessuti sani circostanti, migliorando l’efficacia del trattamento e riducendo gli effetti collaterali. Una nuova strumentazione che oggi, mercoledì 25 febbraio, è stata inaugurata al Policlinico di Modena l’UOC di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, diretta dal professor Alessio Bruni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

