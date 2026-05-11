Il Consiglio comunale di Grottazzolina ha approvato all’unanimità la proposta di intitolare l’ospedale di Fermo a Vincenzo Monaldi. Lo scienziato, noto per aver rivoluzionato la lotta alla tubercolosi, ha una storia che ha lasciato un segno nel campo della medicina. La decisione è stata presa durante una riunione in cui si è discusso del suo contributo scientifico e della sua importanza nel settore sanitario.

? Punti chiave Chi era lo scienziato che ha rivoluzionato la lotta alla tubercolosi?. Perché il Consiglio di Grottazzolina ha votato all'unanimità questa proposta?. Come ha influenzato la nascita della Costituzione italiana la sua casa?. Quali enti devono ora approvare ufficialmente l'omaggio al medico?.? In Breve Consiglio di Grottazzolina approva mozione l'8 maggio coinvolgendo Regione e Provincia.. Monaldi fu sindaco di Grottazzolina tra il 1920 e il 1923.. Il medico ideò la tecnica di aspirazione endocavitaria nel 1938.. La proposta coinvolge l'Ast, il Comune di Fermo e l'Ordine dei Medici.. Il Consiglio comunale di Grottazzolina ha approvato all’unanimità l’8 maggio scorso una mozione per dedicare il nuovo ospedale di Fermo, situato in località San Claudio di Campiglione, alla memoria del dottor Vincenzo Monaldi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale di Fermo: proposta per intitolarlo a Vincenzo Monaldi

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