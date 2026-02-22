Morte Domenico i Nas all’ospedale Monaldi | c’è un provvedimento di sequestro

I Nas hanno sequestrato le apparecchiature all’ospedale Monaldi dopo la morte di Domenico, un bambino di due anni e mezzo. Le autorità hanno scoperto irregolarità nelle procedure di cura che potrebbero aver contribuito al decesso. Il caso ha suscitato molte domande tra i residenti e ha portato a un’indagine approfondita sulla gestione delle emergenze pediatriche nella struttura. La comunità attende ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato a questa tragica fine.

Per quasi due mesi la sua storia ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso. Il piccolo Domenico, appena due anni e mezzo, aveva affrontato una battaglia che nessun bambino dovrebbe mai conoscere. Nato con un cuore gravemente malato, aveva vissuto i suoi primi anni tra controlli, ricoveri e terapie, fino a quando, alla vigilia di Natale, era arrivata la chiamata che sembrava poter cambiare tutto: un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. >> Fidanzatini di 15 e 17 anni trovati senza vita. La terribile scoperta, cosa è successo Il 23 dicembre l’intervento era apparso come l’inizio di una nuova possibilità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it La morte del piccolo Domenico, Nas di nuovo al MonaldiIl Nas indaga sulla morte di Domenico, un bambino di pochi anni, che è deceduto ieri al Monaldi. Morte di Domenico: i Nas ritornano al Monaldi per le indagini oggi, domenica 22 febbraioI Nas tornano al Monaldi per approfondire le cause della morte di Domenico, avvenuta ieri in ospedale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nas al Monaldi: omicidio colposo per gli indagati sulla morte di Domenico, sequestrati i cellulari; Morte del piccolo Domenico, Nas di nuovo al Monaldi: sequestrati cellulari. La mamma: Giustizia; Muore il piccolo Domenico a Napoli: per i 6 sanitari indagati l’accusa diventa omicidio colposo. Nas al Monaldi e autopsia in arrivo; Morte piccolo Domenico, i Nas al Monaldi. La madre: Truffe nel nome di mio figlio. Cordoglio da tutta Italia. La morte del piccolo Domenico, i carabinieri del Nas di nuovo al MonaldiI militari sono tornati stamane nell'ospedale partenopeo nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura partenopea (con l'aggiunto Ricci e il sostituto Tittaferrante) dopo aver proceduto ieri alla ... altoadige.it Morto Domenico Caliendo, Nas di nuovo al Monaldi questa mattinaProseguono anche oggi, domenica, le attività investigative dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, spentosi ieri ... msn.com Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico, sequestrata la salma in attesa dell’autopsia #Italia - facebook.com facebook Morte Domenico, si aggrava la posizione degli indagati. La mamma: ora giustizia ilsole24ore.com/art/morte-dome… x.com