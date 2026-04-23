Pozzuoli una proposta per ricordare Vincenzo Aulitto

A Pozzuoli si sta valutando di dedicare una sala del Polo Culturale di Palazzo Toledo all’artista locale Vincenzo Aulitto, scomparso nel 2021. Questa proposta mira a conservare il suo ricordo e a riconoscere il suo contributo nel campo artistico. La decisione viene discussa per riconoscere il valore simbolico e culturale dell’idea, che coinvolge l’amministrazione e la comunità locale.

A Pozzuoli prende forma una proposta dal forte valore simbolico e culturale: intitolare una sala del Polo Culturale di Palazzo Toledo alla memoria dell’artista puteolano Vincenzo Aulitto scomparso nel 2021. A presentarla è Antonio Damiano, nipote dell’artista, attraverso una lettera indirizzata al sindaco Gigi Manzoni e all’assessore alla cultura Mariasole La Rana. Vincenzo Aulitto è stato una figura significativa nel panorama artistico contemporaneo flegreo. Nato a Pozzuoli, ha attraversato diverse forme espressive: pittura, scultura, installazioni e performances, mantenendo sempre un tratto distintivo: il dialogo costante con il territorio. Le sue opere hanno raccontato i Campi Flegrei come spazio di memoria, identità e riflessione sociale, portando questa visione anche oltre i confini locali, attraverso mostre in Italia e all’estero.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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