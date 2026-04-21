Tornano i posti letto nel reparto di Pneumologia dell' ospedale di Villafranca

All'ospedale Magalini di Villafranca di Verona sono stati riaperti sei posti letto nel reparto di Pneumologia, che erano stati sospesi più di un anno fa. La riapertura riguarda l'Unità Operativa Complessa di Pneumologia e avviene dopo un periodo di chiusura. La ripresa delle attività è stata comunicata nei giorni scorsi, segnando un passo importante per il reparto.

Un importante servizo fa ritorno all'ospedale Magalini di Villafranca di Verona. Nei giorni scorsi sono stati infatti riaperti 6 posti letto dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia, non più attivi da oltre un anno.Il Reparto di Pneumologia trova spazio al terzo piano del “Magalini”, lato.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Fine dell'emergenza influenza, all’ospedale Sant’Anna i posti letto aggiuntivi tornano alla ChirurgiaDa lunedì 2 febbraio rientrano progressivamente 25 posti letto nella degenza chirurgica 3: riprendono le attività programmate Con il progressivo... Pochi posti letto nei reparti di Terapia intensiva riabilitatoria e Pneumologia: ispettori al CannizzaroDue rappresentanti dell'Ispettorato sanitario dell'assessorato regionale alla Salute avrebbero effettuato ieri una ispezione all'ospedale Cannizzaro... Altri aggiornamenti Temi più discussi: VIDEO | All'Ospedale Magalini tornano i posti letto di pneumologia; Sanità Pugliese, Aiop: I conti non tornano; Salute mentale. Meno utenti ma più pressione sui servizi: boom di accessi al pronto soccorso e prestazioni in crescita. Aumenta il personale e spesa per antidepressivi. Il Rapporto del Ministero; A Verona decide Rabiot, il Milan torna al secondo posto. Allegri: Proseguiremo insieme. Al Parco della Salute i conti non tornano: mancano 500 posti lettoVa avanti l’iter progettuale del Parco della salute, pur tra dubbi e incertezze, mentre la magistratura passa al setaccio le operazioni di bonifica e, in particolare, lo smaltimento dei rifiuti da ... torino.repubblica.it Ospedale di Campiglione, avanti tutta. L'assessore regionale Calcinaro: «Gare per gli arredi e 20 posti letto in più»Le gare che sono state avviate, spiega l’assessore, riguardano soprattutto i materiali necessari per «l’allestimento delle sale operatorie e della centrale di sterilizzazione, e poi di tutti i pensili ... corriereadriatico.it Sono uno sciame di meteore che regolarmente tornano ogni anno. Condizioni ideali per osservarle anche grazie a una Luna ancora poco luminosa Leggi l'articolo #Liridi facebook PRIME PAGINE | Ripresa dei colloqui Usa-Iran, "accordo o tornano le bombe" #ANSA x.com