Martedì 12 maggio 2026 alle 21:30 si giocherà la partita tra Osasuna e Atletico Madrid, valida per la 36ª giornata della Liga spagnola. La sfida si terrà a Pamplona e sarà una delle tre gare in programma in questa giornata di metà settimana. La partita rappresenta l’ultimo turno infrasettimanale del campionato, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere punti fondamentali nella corsa alla classifica.

La Liga spagnola è pronta a vivere l’ultimo infrasettimanale dell’anno, turno di campionato molto importante, il numero 36: si comincia con tre partite il martedì, una delle quali vedrà protagoniste l’Osasuna e l’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno subito una doppia batosta in poche settimane: hanno perso la finale di Copa del Rey e non sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Osasuna-Atletico Madrid (martedì 12 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros attesi a Pamplona

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