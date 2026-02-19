Osasuna-Real Madrid sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Blancos a Pamplona da capolisti

Xabi Alonso viene esonerato dal Real Madrid, lasciando i Blancos in una fase complicata, dopo un’uscita brutale dalla Copa del Rey e l’eliminazione dagli ottavi di Champions League. La squadra si prepara ora alla sfida contro l’Osasuna a Pamplona, dove il tecnico ad interim cerca di risollevare le sorti del club. La partita si giocherà sabato alle 18:30, con le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo.

Quando Xabi Alonso è stato esonerato, la situazione del Real Madrid poteva precipitare: l’eliminazione scabrosa dalla Copa del Rey e l’uscita dalle migliori di 8 in Champions League facevano presagire poche cose buone per il rush finale dell’annata. Invece, nelle ultime settimane, il rendimento dei Blancos ha avuto un’impennata e nello stesso momento il Barcellona. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Osasuna-Real Madrid (sabato 21 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Blancos a Pamplona da capolistiXabi Alonso lascia il Real Madrid, una decisione che ha scosso la squadra e i tifosi, dopo un inizio di stagione difficile segnato da una pesante eliminazione dalla Copa del Rey e dall’uscita precoce in Champions League.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.