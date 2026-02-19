Osasuna-Real Madrid sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Blancos a Pamplona da capolisti
Xabi Alonso lascia il Real Madrid, una decisione che ha scosso la squadra e i tifosi, dopo un inizio di stagione difficile segnato da una pesante eliminazione dalla Copa del Rey e dall’uscita precoce in Champions League. La squadra si prepara ora alla sfida di sabato contro l’Osasuna a Pamplona, dove i Blancos cercano di risollevarsi e confermarsi in vetta alla classifica. La partita si gioca alle 18:30 e promette un match acceso.
Quando Xabi Alonso è stato esonerato, la situazione del Real Madrid poteva precipitare: l’eliminazione scabrosa dalla Copa del Rey e l’uscita dalle migliori di 8 in Champions League facevano presagire poche cose buone per il rush finale dell’annata. Invece, nelle ultime settimane, il rendimento dei Blancos ha avuto un’impennata e nello stesso momento il Barcellona. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
