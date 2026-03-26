Bergamo amplia l’Orto Botanico | ad Astino la prima Tartufaia comunale

Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, nella Valle della Biodiversità di Astino, si è svolta la cerimonia di presentazione dell’ampliamento dell’Orto Botanico di Bergamo. In questa occasione è stata inaugurata la prima tartufaia comunale, situata all’interno dell’area. La struttura e le caratteristiche della tartufaia sono state illustrate ai presenti, insieme ai dettagli relativi all’ampliamento del giardino botanico.

È stata presentata nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo nella Valle della Biodiversità di Astino la prima Tartufaia della città, un intervento che rafforza la vocazione naturalistica, educativa e culturale di uno dei contesti ambientali più significativi della città, reso possibile grazie a un ampliamento delle superfici concesse al Comune di Bergamo in comodato d’uso dalla Fondazione MIA, pari a 29.167 metri quadrati (circa 3 ettari) di aree prevalentemente boschive. Sono intervenuti l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini, il direttore dell’Orto Botanico Gabriele Rinaldi, il presidente dell’Associazione Tartufai Bergamaschi Pino Ciocchetti e il consigliere regionale Giovanni Malanchini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Nasce nella Valle d’Astino la prima tartufaia comunaleL’intervento, che inizierà a prendere forma nelle prossime settimane, è stato reso possibile grazie a un ulteriore ampliamento delle superfici... Leggi anche: Valle d’Astino, nasce la prima tartufaia di Bergamo Aggiornamenti e notizie su Orto Botanico Discussioni sull' argomento Bergamo amplia l’Orto Botanico: ad Astino la prima Tartufaia comunale; Non Toccare! Il podcast sull’accessibilità nei luoghi della cultura promosso dal Ministero della Cultura. L’Orto botanico come luogo di cura. Tanti eventi per pazienti e famigliePavia, sottoscritta la convenzione tra soggetti con diverse competenze ... msn.com I cinquant’anni dell’Orto botanico: quelli passati e quelli a venireVisitato da mezzo milione di persone solo negli ultimi trent’anni, l’Orto botanico di Bergamo «Lorenzo Rota» è un’istituzione storica, praticamente un monumento, nella cornice della città di Bergamo. ecodibergamo.it ORTO BOTANICO di Torino: riapre festeggiando la primavera da sabato 28 Marzo 2026 con eventi e mercatino delle piante. Un luogo sempre magico a due passi dal centro, incastonato nel Parco del Valentino. TUTTI I DETTAGLI NEL MIO ARTICOLO QUI: htt - facebook.com facebook