Orto botanico a Viterbo | laboratori e aperture per assistere alla fioritura delle rose
Durante il mese di maggio, l'orto botanico dell'Università di Viterbo apre anche la domenica, dalle 15 alle 19, offrendo ai visitatori l'opportunità di assistere alla fioritura delle rose e partecipare a laboratori dedicati alle piante. Questa apertura straordinaria permette di esplorare le diverse sezioni del giardino e di conoscere meglio le specie vegetali presenti. Le attività sono rivolte a chi desidera approfondire la conoscenza del mondo botanico.
Nel mese di maggio, l'orto botanico dell'Unitus a Viterbo rimane aperto anche la domenica, dalle 15 alle 19. Oltre a poter visitare in autonomia l'intero giardino (nel suo momento di massimo splendore grazie alla fioritura di rose), nelle aperture domenicali è possibile partecipare a iniziative.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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A Maggio l’Orto Botanico di Viterbo è aperto anche la domenicaNel mese di Maggio, l'Orto Botanico dell'Università della Tuscia a Viterbo è al massimo del suo splendore e pertanto rimane aperto anche la domenica, dalle 15 alle 19. newtuscia.it