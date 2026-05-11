Orto botanico a Viterbo | laboratori e aperture per assistere alla fioritura delle rose

Durante il mese di maggio, l'orto botanico dell'Università di Viterbo apre anche la domenica, dalle 15 alle 19, offrendo ai visitatori l'opportunità di assistere alla fioritura delle rose e partecipare a laboratori dedicati alle piante. Questa apertura straordinaria permette di esplorare le diverse sezioni del giardino e di conoscere meglio le specie vegetali presenti. Le attività sono rivolte a chi desidera approfondire la conoscenza del mondo botanico.

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