VIDEO | L' Orto Botanico diventa una città verde contro la povertà educativa | al via laboratori e campus per bambini

Un video mostra come l'Orto Botanico si trasformi in una città verde per combattere la povertà educativa, grazie a laboratori e campus dedicati ai bambini. La causa sta nelle attività pratiche che coinvolgono i più giovani, che si avvicinano alla natura con entusiasmo e curiosità. I piccoli, con le mani nella terra, imparano a conoscere le piante e il rispetto per l’ambiente, creando un legame diretto con il mondo naturale. La presenza di questi laboratori si fa sempre più consistente.

Le prime attività di Botanical - Kalsa Garden partiranno l'11 marzo ma si proseguirà fino in autunno. Tra biodiversità, inclusione e cucina sostenibile, il giardino universitario si trasforma in un luogo per i giovani più fragili. Sarà montata anche una iurta didattica per imparare a stare insieme, rispettarsi e crescere Le manine affondano nella terra prima ancora di capire perché. È un gesto istintivo, i bambini lo sanno fare benissimo: cercano, scavano, osservano, aspettano. Dentro quel movimento c'è già un'idea di futuro. Da qui prende avvio Botanical – Kalsa Garden, un progetto che sceglie di ripartire dall'infanzia per costruire comunità, occasioni, fiducia.