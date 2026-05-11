Un orso è stato catturato dalle fototrappole nei boschi sopra Monte di Berzo Demo, nel territorio bresciano. L’avvistamento si aggiunge a una serie di segnalazioni di grandi carnivori nella zona, che continuano a essere documentate nel corso delle ultime settimane. Nessuna informazione è stata divulgata riguardo a dettagli specifici o a possibili implicazioni di questa presenza.

Berzo demo (Brescia), 11 maggio 2026 – Non si ferma la scia di avvistamenti di grandi carnivori nel bresciano. L’obiettivo di una fototrappola posizionata in un punto pastura per i cinghiali situato sui monti della Valsaviore ha immortalato il passaggio di un orso. È accaduto nei boschi sovrastanti l'abitato di Monte di Berzo Demo. Il video mostra il plantigrado muoversi con estrema naturalezza tra la vegetazione, in un'area che, sebbene boschiva, è abitualmente frequentata da escursionisti, residenti e proprietari di baite della zona. Il materiale filmato è al vaglio degli uomini del corpo ittico venatorio della Polizia Provinciale di Brescia, impegnata nei rilievi necessari per monitorare gli spostamenti dell'esemplare e garantirne l'identificazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Orso nei boschi sopra Monte di Berzo Demo, immortalato da una fototrappola

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