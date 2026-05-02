Un’esplosione ha causato un incendio in una casa vacanze nella zona di Monte di Berzo Demo, in provincia di Brescia. Durante l’incidente, una madre e suo figlio sono rimasti ustionati e sono stati soccorsi dai soccorritori presenti sul posto. La fuga di gas è stata identificata come causa dell’esplosione. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Una fuga di gas ha causato l’esplosione e poi l’incendio in una casa per le vacanze a Monte di Berzo Demo, in provincia di Brescia. Madre e figlio, all’interno dell’abitazione, sono riusciti a mettersi in salvo ma hanno riportato ustioni e sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. La fuga di gas nella casa vacanze Madre e figlio stavano trascorrendo il fine settimana nella casa per le vacanze nel comune della Valcamonica. Il 2 maggio si è verificata una fuga di gas nell’abitazione a Monte di Berzo Demo che ha provocato uno scoppio e un incendio. Le fiamme si sono propagate in pochi istanti all’interno della struttura.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fuga di gas ed esplosione a Monte di Berzo Demo (Brescia), madre e figlio ustionati: erano nella casa vacanze

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