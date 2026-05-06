La presenza di un orso è stata documentata mercoledì scorso nella zona tra Le Prese e Miralago, in Valposchiavo. L’avvistamento rappresenta un evento significativo, poiché da diversi anni non si registrava la presenza di questo animale nel territorio a sud del Bernina. La foto scattata dalla fototrappola ha confermato la presenza del plantigrado, suscitando interesse tra gli abitanti e le autorità locali.

L’avvistamento è di mercoledì scorso, una settimana fa esatta, nei boschi fra Le Prese e Miralago ed è di un certo rilievo perché da anni non veniva accertata la presenza di un plantigrado in Valposchiavo, a sud del Bernina. L’animale, secondo quanto si apprende dal sito dell’Ufficio per la caccia e la pesca del Canton Grigioni, è stato immortalato da una fototrappola di privati situata tra Brusio e Poschiavo. Dopo le recenti segnalazioni relative a un orso in Bassa Engadina, più precisamente fra Ftan e il passo del Forno, un esemplare ha dunque ora fatto capolino anche più a sud, sebbene al momento non esistano elementi per stabilire se si tratti del medesimo plantigrado che si è spostato, oppure se si tratti di un altro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ritorno dell’orso nella vicina Valposchiavo. La fototrappola “parla“

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