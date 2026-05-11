Orsi abbattuti dagli elicotteri per salvare i caribù | la controversa decisione dell'Alaska

In Alaska, sono stati abbattuti alcuni orsi con l’uso di elicotteri, una decisione che ha suscitato molte polemiche. Lo Stato ha affermato che questa misura è necessaria per proteggere una mandria di caribù che sta diminuendo numericamente. La scelta di intervenire in questo modo ha diviso opinioni tra chi la considera un’azione di salvaguardia e chi la critica come eccessiva.

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