Orsi abbattuti dagli elicotteri per salvare i caribù | la controversa decisione dell'Alaska
In Alaska, sono stati abbattuti alcuni orsi con l’uso di elicotteri, una decisione che ha suscitato molte polemiche. Lo Stato ha affermato che questa misura è necessaria per proteggere una mandria di caribù che sta diminuendo numericamente. La scelta di intervenire in questo modo ha diviso opinioni tra chi la considera un’azione di salvaguardia e chi la critica come eccessiva.
In Alaska, torna il controverso abbattimento di orsi anche dagli elicotteri. Secondo lo Stato serve a salvare una mandria di caribù in declino. Per le associazioni non ci sono prove sull’utilità del piano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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