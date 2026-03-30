Casalvecchio di Puglia e Castelluccio Valmaggiore entrano nella rete dei Comuni sostenibili Associazione ufficiale venerdì scorso

Venerdì scorso è stata ufficializzata l'adesione di Casalvecchio di Puglia e Castelluccio Valmaggiore alla rete dei Comuni sostenibili. Le due amministrazioni, entrambe in provincia di Foggia, hanno ricevuto l’approvazione dell’associazione che promuove iniziative rivolte alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo locale. La decisione riguarda la loro partecipazione a un circuito di enti pubblici che adottano pratiche più rispettose dell’ambiente.

Di seguito il comunicato: I Comuni di Casalvecchio di Puglia e di Castelluccio Valmaggiore, in provincia di Foggia, sono a tutti gli effetti comuni sostenibili. Hanno, infatti, ricevuto la libellula dell’associazione Rete dei Comuni Sostenibili venerdì 27 marzo, in occasione di un’iniziativa dedicata all’ambiente e allo sviluppo sostenibile dedicata ai territori dei Monti Dauni nella biblioteca comunale di Casalvecchio di Puglia. All’evento hanno partecipato: Noè Andreano (sindaco di Casalvecchio di Puglia e vicepresidente Anci Puglia), Piero Gambale (presidente associazione Per il Meglio della Puglia), Michelangelo D’Abbieri (referente di... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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