Levanto entra nella Rete dei Comuni sostenibili

Da lanazione.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Levanto ha ufficialmente aderito alla Rete dei Comuni sostenibili, un’associazione nazionale dedicata alla promozione di pratiche ambientali responsabili. Questa decisione mira a favorire iniziative locali volte alla tutela dell’ambiente e alla riduzione dell’impatto ecologico. La partecipazione è stata formalizzata con un atto ufficiale, che coinvolge amministratori e rappresentanti dell’ente.

Il Comune di Levanto entra a far parte della Rete dei Comuni sostenibili, l’associazione nazionale che promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali al raggiungimento dei 17 obiettivi definiti dall’Onu nell’ Agenda 2030. Con l’adesione, la giunta della cittadina rivierasca si è impegnata nella realizzazione del Rapporto di sostenibilità e dell’Agenda locale 2030, in collaborazione con l’associazione, attraverso la partecipazione al monitoraggio volontario sugli indicatori, la pianificazione, la definizione di obiettivi di miglioramento, progetti, il coinvolgimento della comunità locale e la condivisione di buone pratiche ed esperienze innovative con una vasta comunità di enti locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

levanto entra nella rete dei comuni sostenibili
© Lanazione.it - Levanto entra nella Rete dei Comuni sostenibili

Castel di Lama nella rete dei Comuni sostenibiliCastel di Lama entra nella rete dei comuni sostenibili, un passo verso un futuro più verde e inclusivo.

Ufficio Europa, Ceccano entra nella rete dei Comuni con Frosinone capofilaFirmata l’adesione dal sindaco di Ceccano Andrea Querqui alla convenzione guidata da Frosinone: obiettivo intercettare fondi UE e rafforzare la...

Una selezione di notizie su Levanto entra

Discussioni sull' argomento Levanto entra nella Rete dei Comuni sostenibili; Levanto aderisce alla Rete dei Comuni sostenibili; Promozione B. Calvarese di misura: Levanto sconfitto con un goal in avvio.

Levanto entra nella Rete dei Comuni sostenibiliAssociazione nazionale più grande in Europa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che si dedicano allo sviluppo sostenibile e alla territorializzazione degli obiettivi di Agenda 2030. cittadellaspezia.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.