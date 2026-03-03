Levanto entra nella Rete dei Comuni sostenibili

Il Comune di Levanto ha ufficialmente aderito alla Rete dei Comuni sostenibili, un’associazione nazionale dedicata alla promozione di pratiche ambientali responsabili. Questa decisione mira a favorire iniziative locali volte alla tutela dell’ambiente e alla riduzione dell’impatto ecologico. La partecipazione è stata formalizzata con un atto ufficiale, che coinvolge amministratori e rappresentanti dell’ente.

Il Comune di Levanto entra a far parte della Rete dei Comuni sostenibili, l'associazione nazionale che promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali al raggiungimento dei 17 obiettivi definiti dall'Onu nell' Agenda 2030. Con l'adesione, la giunta della cittadina rivierasca si è impegnata nella realizzazione del Rapporto di sostenibilità e dell'Agenda locale 2030, in collaborazione con l'associazione, attraverso la partecipazione al monitoraggio volontario sugli indicatori, la pianificazione, la definizione di obiettivi di miglioramento, progetti, il coinvolgimento della comunità locale e la condivisione di buone pratiche ed esperienze innovative con una vasta comunità di enti locali.