Orrore in Irpinia | meticcio abbandonato senza vita e col muso legato

Un episodio di grave maltrattamento si è verificato in Irpinia, dove un cane meticcio è stato trovato abbandonato senza vita in località Fontana Francia, nel comune di Montemiletto. Il cane era ancora rinchiuso in un sacchetto di plastica e aveva il muso legato. La scoperta è avvenuta di recente e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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Tempo di lettura: < 1 minuto In località Fontana Francia, nel comune di Montemiletto, in provincia di Avellino, qualcuno ha abbandonato il corpo di un cane meticcio chiuso dentro un sacchetto di plastica. L’animale aveva una fascetta che gli stringeva il muso. È stato il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, a rendere pubblica la vicenda, denunciando quello che, sulla base degli elementi emersi, appare come un episodio di violenza intenzionale su un animale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Montemiletto e gli operatori del Servizio Veterinario dell’ASL. La carcassa è stata sequestrata e affidata ai veterinari per un esame che dovrà stabilire, con precisione, le cause della morte.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Orrore in Irpinia: meticcio abbandonato senza vita e col muso legato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cane abbandonato e legato sul pianerottoloAlla fine dello scorso anno la coppia ha lasciato l’appartamento preso in affitto a Reggiolo, per trasferirsi in Francia. Intervento odontoiatrico in Turchia lo lascia senza denti, 48enne si toglie la vita: “Abbandonato”Nell’inchiesta sulla morte del 48enne britannico Pawel Bukowski i familiari accusano i servizi sanitari di averlo abbandonato: “Si era sempre preso...