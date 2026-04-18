Alla fine dello scorso anno, una coppia ha lasciato l’appartamento preso in affitto a Reggiolo per trasferirsi in Francia. Poco dopo, è stato rinvenuto un cane abbandonato e legato sul pianerottolo dell’edificio. Le autorità sono intervenute per recuperare l’animale e avviare le verifiche necessarie. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti nella zona.

Alla fine dello scorso anno la coppia ha lasciato l’appartamento preso in affitto a Reggiolo, per trasferirsi in Francia. Peccato, però, che nel pianerottolo dell’edificio, legato a una catena, sia stato lasciato anche il loro cane, un segugio a pelo corto di taglia medio grande, praticamente abbandonato al suo destino. Per oltre due mesi a lui ci ha pensato un residente nella zona, portandogli cibo e acqua. Ma quella situazione, ritenuta non sostenibile, è stata segnalata ai carabinieri di Reggiolo – il paese teatro dell’episodio – dopo che quella realtà è stata segnalata dall’amministratrice dell’immobile. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati un uomo di 32 anni e una donna di 28 anni, sotto accusa per concorso in abbandono di animali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cane abbandonato e legato sul pianerottolo

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