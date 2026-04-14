Intervento odontoiatrico in Turchia lo lascia senza denti 48enne si toglie la vita | Abbandonato

Un uomo britannico di 48 anni si è tolto la vita dopo un intervento odontoiatrico in Turchia. I familiari accusano i servizi sanitari di averlo abbandonato, sottolineando che si era sempre preso cura del suo aspetto e che, senza denti, si sentiva distrutto. L’inchiesta sulla sua morte è ancora in corso, e le autorità stanno verificando le circostanze dell’intervento e le eventuali responsabilità.