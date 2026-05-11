Questa settimana la Luna si sposta dai Pesci ai Gemelli, passando da un’atmosfera più emotiva e intuitiva a una più attiva e mentale. Tra i segni interessati, il Capricorno potrebbe considerare l’inizio di una nuova relazione, mentre il Leone dovrebbe prestare attenzione alle responsabilità lavorative. Questi movimenti influenzano il modo in cui si affrontano le situazioni quotidiane, portando cambiamenti nelle emozioni e nelle decisioni.

Nel corso della settimana la Luna si muove dai Pesci ai Gemelli, accompagnando un passaggio da una dimensione più emotiva e intuitiva a una più dinamica e mentale. Si parte con maggiore sensibilità e bisogno di introspezione, per arrivare poi a giornate più leggere, veloci e comunicative. Il momento più importante arriva il 16 con il Novilunio in Toro, una lunazione che parla di nuovi inizi concreti, sicurezza personale, lavoro, risorse e stabilità emotiva. È un invito a costruire con pazienza ciò che si desidera vedere crescere nel tempo. Intanto Plutone retrogrado in Acquario apre una fase di revisione più profonda e collettiva: cambiano prospettive, rapporti con il futuro e dinamiche legate a libertà, tecnologia e relazioni sociali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana: “Capricorno, è il momento giusto per una nuova relazione. Leone, attenzione al lavoro e alle responsabilità”

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OROSCOPO DELLA SETTIMANA 05-11/01/2026 E SATURNO IN ARIETE per tutti i segni zodiacali

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