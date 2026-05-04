L'oroscopo della settimana segnala attenzione alle finanze per il Capricorno, mentre il Sagittario viene invitato a considerare l’avvio di nuove iniziative e a prendere decisioni importanti. Nel frattempo, il Sole nel segno del Toro continua a favorire stabilità e consolidamento, rafforzando le scelte già fatte e dando un senso di concretezza alle attività in corso.

Il Sole in Toro prosegue il suo cammino portando stabilità, concretezza e bisogno di consolidare ciò che è stato avviato. È una fase meno impulsiva, più orientata a costruire nel tempo e a dare valore alle scelte fatte. Nel corso della settimana la Luna si muove dal Sagittario all’Acquario, accompagnando un passaggio da un’energia più dinamica e orientata al movimento a una più mentale e riflessiva, utile per osservare le situazioni con maggiore distacco. Un sostegno importante arriva da Giove, che favorisce in particolare la terza decade dei segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) e la terza decade di Toro e Bilancia, portando opportunità, aperture e sviluppi positivi, soprattutto a chi è pronto a coglierli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana: “Capricorno: attenzione ai soldi. Sagittario, è il momento giusto per avviare attività e prendere decisioni”

OROSCOPO DELLA SETTIMANA 05-11/01/2026 E SATURNO IN ARIETE per tutti i segni zodiacali

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