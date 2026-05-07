Oroscopo della prossima settimana 11-17 maggio 2026 | il Cazimi e la Luna Nuova in Toro

La settimana che va dall'11 al 17 maggio 2026 si apre subito dopo la Festa della Mamma e si concentra sui giorni centrali, caratterizzati dal Cazimi di Mercurio in Toro che porta un momento di maggiore chiarezza. Sabato sera, alle dieci, si verifica la Luna Nuova in Toro, inaugurando un nuovo ciclo che si concentra su aspetti pratici e concreti. Questi eventi astronomici influenzano il cielo del periodo e segnano un momento di rinnovamento.

L'oroscopo della prossima settimana, dall'11 al 17 maggio 2026, si apre il giorno dopo la Festa della Mamma e si gioca sui giorni centrali, quando il Cazimi di Mercurio in Toro porta il picco di chiarezza del mese e la Luna Nuova di sabato semina, alle dieci di sera, un nuovo ciclo concreto. Firma: Artemide – Aggiornato il 7 maggio 2026 Settimana di ritmo medio-alto, con un picco luminoso nella parte centrale. Lunedì 11 il Sole in Toro fa un sestile a Giove in Cancro: opportunità che maturano in modo sereno, senza fretta. Mercoledì 14 arriva il momento più nitido del mese, il Cazimi: Sole e Mercurio si abbracciano in Toro, e per qualche ora il pensiero diventa limpido come una giornata di tramontana.🔗 Leggi su Feedpress.me

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