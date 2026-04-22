Oroscopo dell' amore | come cambiano le relazioni con Venere in Gemelli dal 24 aprile 2026

Da feedpress.me 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana, le relazioni sentimentali si preparano a un cambiamento con l’ingresso di Venere in Gemelli, che avviene venerdì 24 aprile, mentre nello stesso giorno si verifica anche un avvicinamento tra Venere e Urano. Questi eventi segnano un momento di trasformazione nelle dinamiche amorose, con effetti che coinvolgono le coppie e i single. La presenza di Venere in Gemelli durerà fino a una data ancora da definire, portando con sé nuove energie e stimoli.

L'oroscopo dell'amore di questa settimana ruota intorno a un cambio di stagione sentimentale: venerdì 24 aprile Venere lascia il Toro ed entra in Gemelli, e lo stesso giorno abbraccia Urano. Tra il weekend della Liberazione e il ponte del 1° maggio, le relazioni cambiano passo: si parla di più, ci si scrive, si accetta un invito a cena che fino a ieri si sarebbe rimandato. Firma: Artemide – Aggiornato il 22 aprile 2026 Per dieci giorni il cielo affettivo lavora su una sola idea, declinata in tante sfumature: l'incontro cambia tono, diventa più curioso, più leggero, più disposto a sorprendersi. Dopo settimane in cui Venere in Toro aveva reso l'amore lento e tattile, l'ingresso in Gemelli del 24 aprile porta aria, parole, messaggi.🔗 Leggi su Feedpress.me

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