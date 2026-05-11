Arezzo, 11 maggio 2026 – Durante l’ultima edizione di “Precious Fashion”, si sono evidenziate nuove tendenze nel settore dei gioielli. Tra i temi più discussi ci sono state le proposte di design ispirate alla natura, ai sogni cosmici, alle rotture di stile e ai ricordi d’epoca. Questi spunti riflettono un cambiamento nei gusti dei consumatori, sempre più orientati verso pezzi che combinano innovazione e riferimenti culturali.

Arezzo, 11 maggio 2026 – Biophilia, cosmodream, out of order e memorabilia: sono queste alcune delle direttrici emerse da “Precious Fashion 2027-2028 Impulse”, il progetto a cura di Leather & Luxury che ha aperto la terza giornata di Oroarezzo 2026, in corso fino a domani ad Arezzo Fiere e Congressi. Al centro dell’incontro, l’evoluzione del gioiello verso forme sempre più legate a identità, esperienza personale e nuovi stili di vita. Il focus ha analizzato come cambiano gusti, linguaggi estetici e comportamenti di consumo, evidenziando il crescente dialogo tra gioiello, moda e accessorio. L’appuntamento, guidato da Joy Severini, trend...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oroarezzo, il gioiello guarda ai nuovi consumi: le tendenze emerse da “precious fashion”

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