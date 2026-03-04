Durante la Milano Fashion Week 2026 sono state presentate otto tendenze per scarpe, borse e accessori destinate alla stagione autunno-inverno 20262027. Le passerelle hanno mostrato modelli che privilegiano la praticità e l’essenzialità, mentre sugli accessori si è concentrata una forte attenzione, evidenziando nuove proposte e stili che si distinguono nel panorama moda.

Le calzature tornano protagoniste delle passerelle con silhouette allungate, corset boots e revival black & white; mentre per le borse è tempo di sciura-core e maranza style. Gli accessori must-have per l’autunno-inverno 20262027? Un paio di guanti in pelle e una cintura Se Milano, per l’autunno-inverno 20262027, ha scelto nella maggior parte dei casi la strada della portabilità e dell’essenza, è sugli accessori che la moda si prende la sua rivincita. Qui si gioca tutta la desiderabilità. In fin dei conti è proprio l’accessorio — che sia un cappello, una scarpa, una borsa o un gioiello — a raccontare la propria identità, anche quando si indossa il più classico dei completi sartoriali o la più semplice maglieria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano Fashion Week 2026, le 8 tendenze per scarpe, borse e accessori viste in passerella e da tenere d’occhio

