Dalle borse con lucchetti agli abiti da investimento gli stivali inguinali e le giarrettiere maschili | le 10 tendenze anche assurde viste alla Milano Fashion Week 2026

Durante la Milano Fashion Week 2026 sono state presentate dieci tendenze che spaziano dagli accessori con lucchetti alle borse, agli abiti considerati “da investimento”, fino agli stivali inguinali e alle giarrettiere maschili. Le sfilate hanno mostrato capi e dettagli spesso insoliti o provocatori, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e pubblico. La rassegna ha evidenziato una varietà di stili e approcci che caratterizzeranno le stagioni a venire.

Una nessuna centomila. Le tendenze possono essere effimere o durature. Diventeranno virali gli stivaloni inguinali del talent spagnolo Sergio Gonzalve (somigliano un po' a quelle dei pescatori, invece sono giapponesi)? O le giarrettiere per lui? A volte le tendenze nascono dalla strada, a volte scorrono sotterranee. Ne abbiamo intercettata qualcuna.. Chi l'avrebbe detto? Sua Altezza Sirvannavari, figlia del re di Thailandia, ama la moda, è sportiva (fa praticamente tutto, dal trekking al volo) e non vuole disegnare soltanto vestiti speciali per momenti eccezionali.