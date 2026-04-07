L’attesa per il Vinitaly cresce mentre si avvicina l’edizione di quest’anno. Tra le questioni che dominano il dibattito ci sono la tutela del marchio e la promozione dei vini italiani all’estero. Le aziende del settore si preparano a presentare le proprie proposte, cercando di valorizzare le produzioni locali in un mercato sempre più competitivo. L’evento si conferma come una delle principali occasioni di incontro e confronto nel mondo del vino.

Si fa sempre più impaziente l’attesa per il Vinitaly. Sul tappeto questioni sempre più attuali e ‘stringenti’ come quella economica globale o gli orientamenti del gusto dei consumatori; rispetto poi agli Usa, mercato diventato ‘osservato speciale’ per effetto dei dazi voluti dal presidente Trump, si registra già un dato significativo e cioè la prevalenza della delegazione nordamericana degli operati presenti in fiera sulle altre settanta, provenienti da tutto il globo. Il passaggio si preannuncia fondamentale anche per la provincia di Siena che, come è noto, con le sue denominazioni e produzioni gioca un ruolo da protagonista a livello nazionale e oltre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frescobaldi: "Un simbolo del made in Italy"

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"Confindustria perde una colonna. Era un simbolo del Made in Italy"CASTEL DEL PIANO "Ubaldo Corsini è stato e rimarrà uno dei simboli storici dell’imprenditoria del nostro territorio".

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Frescobaldi: Un simbolo del made in ItalyPremio Vinitaly International per il marchese Unite le passioni per la terra e per la cultura. msn.com

Frescobaldi acquisisce Domaine Roy & fils in Oregon, «patria americana» del Pinot neroFrescobaldi investe nella «patria americana» del Pinot nero. È l’ultima delle acquisizioni marcata dalla storica casa vitivinicola toscana guidata da Lamberto Frescobaldi. Si tratta di Domaine Roy & ... corrierefiorentino.corriere.it

Via Frescobaldi – Trieste Una casa che profuma di tranquillità: secondo piano con ascensore, ambienti luminosi, spazi ben distribuiti e affacci aperti sul verde, in una zona servita ma lontana dal caos. Pronta da vivere, con posto auto e tutti i comfort già al lor - facebook.com facebook

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