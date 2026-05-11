Oristano 13.000 visitatori ai monumenti | successo nonostante il maltempo

A Oristano, nonostante il maltempo, circa 13.000 persone hanno visitato i monumenti della città. I siti più frequentati sono stati il centro storico e alcune chiese storiche, che hanno attirato numerosi visitatori anche sotto la pioggia. A gestire l’afflusso di pubblico sono stati circa mille volontari, che hanno fornito indicazioni e garantito la sicurezza nei diversi punti di interesse. La giornata ha visto una partecipazione consistente rispetto alle previsioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Quali siti hanno attirato più visitatori nonostante la pioggia?. Come hanno fatto mille volontari a gestire migliaia di persone?. Chi ha guidato i turisti attraverso i 29 siti storici?. Perché le istituzioni nazionali hanno sostenuto questa iniziativa locale?.? In Breve Museo Diocesano Arborense e Tombe bizantine registrano rispettivamente 820 e 780 presenze.. Circa mille volontari tra cui studenti hanno gestito i 29 siti culturali.. Performance di Kainothomia delle Ombre e musicisti della Scuola civica hanno animato l'evento.. Mostra fotografica di Achille Parnicich presso il Palazzo degli Scolopi attira i visitatori.. Almeno 13.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oristano, 13.000 visitatori ai monumenti: successo nonostante il maltempo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cagliari, record a Monumenti Aperti: 112.000 visitatori tra storia e natura Leggi anche: Balla a Parma: 36.000 visitatori, un successo storico