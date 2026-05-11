Oristano 13.000 visitatori ai monumenti | successo nonostante il maltempo
A Oristano, nonostante il maltempo, circa 13.000 persone hanno visitato i monumenti della città. I siti più frequentati sono stati il centro storico e alcune chiese storiche, che hanno attirato numerosi visitatori anche sotto la pioggia. A gestire l’afflusso di pubblico sono stati circa mille volontari, che hanno fornito indicazioni e garantito la sicurezza nei diversi punti di interesse. La giornata ha visto una partecipazione consistente rispetto alle previsioni.
? Punti chiave Quali siti hanno attirato più visitatori nonostante la pioggia?. Come hanno fatto mille volontari a gestire migliaia di persone?. Chi ha guidato i turisti attraverso i 29 siti storici?. Perché le istituzioni nazionali hanno sostenuto questa iniziativa locale?.? In Breve Museo Diocesano Arborense e Tombe bizantine registrano rispettivamente 820 e 780 presenze.. Circa mille volontari tra cui studenti hanno gestito i 29 siti culturali.. Performance di Kainothomia delle Ombre e musicisti della Scuola civica hanno animato l'evento.. Mostra fotografica di Achille Parnicich presso il Palazzo degli Scolopi attira i visitatori.. Almeno 13.🔗 Leggi su Ameve.eu
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