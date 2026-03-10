Balla a Parma | 36.000 visitatori un successo storico

A Parma, la mostra dedicata a Giacomo Balla ha attirato 36.000 visitatori in quattro mesi, diventando la seconda esposizione più visitata a Palazzo del Governatore dal 2010. La grande affluenza ha reso questo evento un successo senza precedenti nella storia dello spazio espositivo. La mostra ha presentato le opere dell’artista, attirando pubblico da diverse regioni.

La mostra dedicata a Giacomo Balla ha registrato un risultato straordinario: 36.000 visitatori in quattro mesi, posizionandosi come la seconda esposizione più vista a Palazzo del Governatore dal 2010. L’evento, svoltosi tra ottobre 2025 e febbraio 2026, ha attratto un pubblico misto di residenti e turisti, generando un impatto economico misurabile sulla città di Parma. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma e il Comune di Parma, con il supporto finanziario della Fondazione Cariparma e della Regione Emilia-Romagna. Il successo ha portato a prolungare l’allestimento oltre la data iniziale prevista per il primo giorno di febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

