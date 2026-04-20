Durante la trentesima edizione di Monumenti Aperti, a Cagliari, più di 112.000 visitatori hanno attraversato i cancelli dei luoghi storici della città. L’evento ha visto un’affluenza record, superando le precedenti edizioni e attirando pubblico da diverse zone. La manifestazione ha offerto l’opportunità di visitare monumenti e siti naturali, coinvolgendo un vasto numero di persone in un’occasione di scoperta culturale.

Oltre 112.000 persone hanno attraversato i cancelli e le soglie dei luoghi storici di Cagliari durante la trentesima edizione di Monumenti Aperti, segnando un traguardo senza precedenti per l’iniziativa. Il fine settimana ha una partecipazione massiccia che ha trasformato il volto della città, alimentata da un clima meteorologico favorevole e da un afflusso turistico particolarmente intenso che ha riempito le strade del capoluogo sardo. Non si è trattato solo di un numero elevato di visitatori totali, ma di una pressione costante e distribuita su tutto il tessuto urbano: la media di presenze registrata per ogni singolo sito visitato ha raggiunto il picco massimo nella storia della manifestazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, record a Monumenti Aperti: 112.000 visitatori tra storia e natura

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