Ordonez alla Juventus | tra Senesi e Gila emerge lui! Chi è e perché i bianconeri lo seguono

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa in vista della prossima sessione di mercato estiva. Tra i nomi sul tavolo ci sono Senesi e Gila, ma un altro giocatore sta attirando l'attenzione dei dirigenti. Si tratta di un calciatore che ha attirato l'interesse dei bianconeri, che lo seguono attentamente per valutare un possibile trasferimento. Le trattative sono in corso e le decisioni verranno prese nelle prossime settimane.

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