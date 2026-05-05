Juventus Senesi ha detto no ai bianconeri
Marcos Senesi ha deciso di non trasferirsi alla Juventus. Dopo settimane di trattative, il difensore ha comunicato ufficialmente la sua volontà di rimanere nella squadra attuale, rifiutando l'offerta dei bianconeri. La decisione è stata confermata tramite una nota ufficiale, mentre nel frattempo si sono susseguite altre voci riguardanti possibili alternative di mercato per la Juventus. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori nel mondo del calcio.
Il “Gran Rifiuto” di Marcos Senesi: niente Juventus. Il calciomercato vive di colpi di scena e, stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe incassato un secco “no” da parte di uno dei suoi obiettivi primari per la difesa: 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
JUVE Pushing HARD for Senesi and Vlahovi Wants to STAY
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